Глава Индонезии «работает» над новым кабинетом министров

Джакарта, , 15:59 — REGNUM После избрания на второй президентский срок глава Индонезии Джоко Видодо «работает» над новым кабинетом министров, сообщает информационный портал Detik.

Джоко Видодо хочет, чтобы его кабинет был заполнен людьми, которые могут работать хорошо. По его словам, министры также должны иметь хорошие управленческие навыки.

«Способность исполнителя является наиболее важной. Министры должны обладать хорошими управленческими навыками, как на макро, так и на микроуровнях. Новый кабинет министров должен уметь решать любые проблемы и выполнять задачи правильно», — заявил глава государства репортерам 26 мая, добавив, что «кабинет министров все еще продолжает созревать».

Как передавало ИА REGNUM, по итогам всеобщих выборов в Индонезии, которые прошли 17 апреля 2019 года, глава государства Джоко Видодо был переизбран на второй президентский срок.