Учебный бой на своём поле: мнения экспертов о новгородских праймериз

Ольга Ларина, , 16:31 — REGNUM

В Новгородской области в сентябре 2019 года состоятся довыборы депутата Государственной думы РФ седьмого созыва по одномандатному округу № 134. Кто будет выдвинут на вакантное место единственного новгородского депутата-одномандатника в нижней палате федерального парламента от партии «Единая Россия», уже по традиции решалось на предварительном партийном голосовании. Сюрпризов от праймериз не ждали, но и без скандалов не обошлось.

Регион с ограничениями

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который сам остаётся беспартийным, в ходе предварительного голосования «Единой России» пояснил, для чего региону нужен «свой» депутат Госдумы.

«Депутат — свой человек, прежде всего, для жителей области, который должен знать досконально те вопросы, которые есть в регионе, те ограничения, которые есть, и понимать, как эти ограничения снимать через законодательную власть», — сказал Андрей Никитин.

Он отметил, что от депутата зависит решение большого количества вопросов при формировании бюджета Российской Федерации, в который закладываются и средства, предназначенные Новгородской области.

«Более того, когда президент принимает решение поддержать Новгородскую область и деньги включаются в бюджет, в конечном счете, это рассматривает трехсторонняя комиссия Минфина, Совета Федерации и Государственной думы. И так как у нас сегодня нет своего депутата, каждый раз нашему сенатору приходится сложно», — сказал Никитин, не уточнив, какого именно сенатора имеет в виду: Новгородскую областную думу в Совете Федерации представляет Сергей Фабричный, а от исполнительной власти Никитин выдвинул в сенаторы бывшего главу региона Сергея Митина.

Никитин также заявил, что в регионе «есть вопрос использования карьеров, их разрабатывают без согласования с жителями территорий».

«Мы даже пытаемся отказать владельцам карьеров, понимая, что где-то карьеры не нужны, но они через суд получают лицензию. Хотелось бы в этой части внести поправки в федеральный закон, чтобы нельзя было начать разработку без согласования с людьми, которые живут на конкретной территории. Для решения таких задач нам нужен депутат. Его отсутствие — вопрос, который надо решить скорейшим образом», — заявил Андрей Никитин.

Напомним, кресло депутата-одномандатника в Госдуме для Новгородской области — одно-единственное. Освободилось оно в 2018 году по трагической случайности: скоропостижно скончался депутат Александр Коровников. Нового депутата региону предстоит избрать всего на два года: срок полномочий депутатов Госдумы седьмого созыва истекает в 2021 году.

«Уверенная победа»

Очевидным фаворитом внутрипартийной предвыборной гонки был бывший мэр Великого Новгорода, заместитель председателя правительства Новгородской области Юрий Бобрышев. Получив от губернатора региона Андрея Никитина «предложение» поучаствовать в довыборах в Госдуму, Бобрышев не стал участвовать в конкурсе на пост мэра Великого Новгорода, первым заявился на праймериз и обошёл четырёх своих соперников с результатом 80,64% голосов.

Сложно сказать, какой бы результат Бобрышев получил, если бы боролся не с четырьмя, а с пятью конкурентами — одного из участников праймериз, предпринимателя из Москвы, майора в отставке Евгения Куклыгина скандально отчислили из числа участников предварительного партийного голосования за 2,5 недели до финиша в связи с якобы имевшим место подкупом избирателей.

Читайте также: Новгородские единороссы исключили участника праймериз за подкуп избирателей

Возможно, была бы выше явка. Так или иначе, предварительное партийное голосование «Единой России» в воскресенье 26 мая заинтересовало только 23 125 избирателей — это 4,67% от числа избирателей Новгородской области, внесённых в списки на 1 января 2019 года (495,4 тыс. человек).

Победу Бобрышева в региональном отделении «Единой России» назвали «уверенной». Несмотря на то, что голосование на праймериз было рейтинговым, то есть поддержать можно было и одного, и двух, и трёх, и сразу всех кандидатов, Бобрышев оставил своих соперников далеко позади. Адвокат Сергей Демидов получил в свою поддержку 11,3%, исполняющий обязанности директора Шимского детского дома-интерната им. Ушинского Павел Васильев — 9,66%, студент медицинского института НовГУ Игорь Абаров — 8,10%, глава Березовикского поселения Окуловского района Владимир Ульянов — 7,42%.

Акцент на областной центр

Явка в 4,67% от общего числа избирателей — это, конечно, не тот показатель, которым можно гордиться. Большинство избирателей Новгородской области праймериз «Единой России» попросту проигнорировали — несмотря на то, что проводилось голосование по самой открытой модели (прийти на участки и отдать свой голос мог любой человек, наделённый избирательным правом), а также на то, что в Великом Новгороде для голосования открыли практически все избирательные участки.

Секретарь Новгородского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Фабричный заявил, что в партии учли прошлогодний опыт праймериз по выборам в думу Великого Новгорода и открыли все избирательные участки в городе для того, чтобы жители могли проголосовать в пешей доступности от дома. При этом в ряде районов проголосовать можно было только на одном участке и только в районном центре — таких районов оказалось девять: Мошенской, Батецкий, Волотовский, Демянский, Крестецкий, Марёвский, Солецкий, Хвойнинский, Холмский.

«Если эта практика себя оправдает, то мы расширим географию, не только для Великого Новгорода, но и для других муниципальных образований», — прокомментировал Фабричный.

По словам представителя Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Алексея Громского, широкий охват областного центра на явку в Великом Новгороде повлиял положительно: с прошлогодних 2,11% она достигла 2,2%.

«То есть растёт интерес к этой партийной процедуре, и надо учитывать, что в Великом Новгороде больше команд различных кандидатов работало над привлечением к участию в предварительном голосовании», — пояснил Громский.

Отметил он и тот факт, что сопровождение процедуры праймериз в Новгородской области осуществлял обновлённый исполком регионального отделения партии и, по мнению Громского, свои компетенции подтвердил.

Победа и угрозы

«Кандидаты, которые победили, подтвердили позиции, прежде всего, среди своих сторонников и однопартийцев. Всякие были кривотолки, поэтому результаты праймериз все эти вопросы относительно внутрипартийной жизни снимают», — также заявил Алексей Громский.

Он отметил, что праймериз показали: «Единая Россия» остаётся единственной партией, которая выдвигает кандидатов на выборы с «исключительно позитивной и созидательной программой, а не программой критического характера, как у оппозиции».

Другие новгородские эксперты оценивают прошедшее голосование единороссов куда менее оптимистично.

«Праймериз с явкой 4,67% — это, по сути, рейтинг «Единой России» на старте избирательной кампании. Это очень мало. У главного конкурента — КПРФ — стартовый рейтинг минимум в три раза больше. Потребуются серьезные мобилизационные усилия и финансовые расходы, чтобы выиграть кампанию», — прокомментировал ИА REGNUM политтехнолог Михаил Шимановский.

Новгородский политолог и социолог Александр Жуковский считает, что сравнивать политические мероприятия, каким является предварительное голосование «Единой России», с политическими процессами и выборами напрямую — нельзя.

«Надо ли говорить, что в данном случае праймериз прошли как политическое мероприятие, которое не перетекло в политический процесс? Понятно, что организаторы праймериз, скорее всего, были настроены провести голосование как можно ярче, шире, но растолкать мероприятие в процесс силами и ресурсами одной партии «Единая Россия», да ещё с расплывающейся её репутацией, в условиях прямого сопротивления других партий, нарастающей социальной апатией среди населения, было изначально не реально. Поэтому реально мероприятием решалась и «блестяще» выполнена меркантильная задача: подсветить своих будущих, камерно согласованных кандидатов в будущих реальных выборах», — прокомментировал Жуковский.

«С этой точки зрения «победа» удалась, но выигран только учебный бой на своём же поле, по своим правилам, со своими болельщиками и судьями, собственными «призами». К сожалению, протоколы для голосования и отчёт не дают представления о качественном составе пришедших. С точки зрения социологии это нерепрезентативные результаты, по которым можно строить объективные выводы или прогноз», — заключил эксперт.

Представитель АПЭК в Новгородской области Алексей Громский согласен с тем, что партии предстоит приложить усилия для мобилизации своего электората на сентябрьских выборах в Новгородской области.

«И нынешние праймериз, и сентябрьские выборы 2018 года в Великом Новгороде показали: есть угроза того, что лояльный партии электорат может остаться дома в силу своей успокоенности. И я бы сделал упор на то, чтобы мобилизовать избирателей — именно в защиту тех ценностей и той самой позитивной программы, которую «Единая Россия» выдвигает на выборы», — прокомментировал он.

Эксперт не сомневается, что это будет сделано партией, так как на праймериз не только отбираются кандидаты для последующего выдвижения, но и отрабатываются технологические приёмы — в том числе по мобилизации лояльного электората. Так, например, в районах на голосование жителей привлекали опросами: выбирать дороги для приоритетного ремонта в рамках партийного проекта «Дорога к дому».

Выберет ли избиратель 8 сентября 2019 года из множества дорог ту, которая приведёт его к избирательному участку — тот ещё вопрос. Как и вопрос о том, во что именно в сентябре конвертируются майские «уверенные победы» единороссов.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев победил на праймериз в Госдуму