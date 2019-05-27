Понедельник, 27 Мая 2019 года
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На Мадагаскаре начались парламентские выборы

Политика

Выбор происходят на фоне ожесточенной конкуренции двух главных политических фигур страны

Антананариву, 27 мая 2019, 16:04 — REGNUM  Сегодня на Мадагаскаре стартовали парламентские выборы, передает Deutsche Welle Swahili.

Выборы проходят на фоне ожесточенной конкуренции между президентом Андри Радзуэлиной и оппозиционером Марком Раваломананой.

Один из кандидатов от партии Раваломананы ТIМ Фено Раламбоманана выразил разочарование проигрышем Раваломананы на президентских выборах. Но в то же время это обстоятельство мотивирует его заполучить большее количество мест в парламента для обеспечения стабильности и избежания политических конфликтов в ближайшие годы.

Всего на выборы было выдвинуто 800 кандидатур, 500 из них — самовыдвиженцы. Они будут бороться за 151 место в парламенте.

Политолог Тохавина Раламбомахай в интервью журналистам сообщил, что существует большая вероятность того, что большинство в парламенте получат кандидаты, не представляющие никакие политические партии.

Радзуэлина и Раваломанана возглавляют политику на Мадагаскаре с 2000 года, и чаще всего они являлись конкурентами.

По словам политолога, избиратели намерены прекратить конфликт между двумя враждующими лагерями Радзуэлины и Раваломананы, поэтому будут отдавать предпочтение самовыдвиженцам.

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