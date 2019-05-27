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Верховный суд Украины признал законным задержание Кирилла Вышинского

Политика

Детали решения станут известны в начале июня

Верховный суд Украины признал законным задержание Кирилла Вышинского
Иллюстрация: Tangs-hk.com
Фемида

Киев, 27 мая 2019, 16:01 — REGNUM  Верховный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы касательно задержания главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Решение опубликовано 27 мая на странице Верховного суда Украины в социальной сети Facebook.

С текстом судебного решения можно будет ознакомиться 3 июня в Едином государственном реестре судебных решений. Чем суд мотивировал своё решение — пока не известно.

Напомним, Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в государственной измене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная федерация журналистов IFJ обратилась к украинским властям с требованием освободить Кирилла Вышинского из-под стражи и позволить ему свободно работать.

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Дело главы РИА «Новости» Украины Кирилла Вышинского
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