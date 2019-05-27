Может ли Белоруссия полностью обеспечить себя собственными системами ПВО?

Леонид Нерсисян, , 15:49 — REGNUM

Прошедшая в Минске с 15 по 18 мая Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2019 позволила в очередной раз обратить внимание на состояние военно-промышленного комплекса (ВПК) Белоруссии, а также тенденции и направления его развития. Одни из наиболее интересных экспонатов были продемонстрированы в категории систем противовоздушной обороны. Каким потенциалом обладает Белоруссия в деле защиты воздушного пространства?

Белорусская версия ЗРК «Бук»

Наиболее интересной новинкой, продемонстрированной на выставке, стал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности «Бук-МБ3К». В прошлом в Белоруссии активно занимались модернизацией советских ЗРК «Бук» до уровня «Бук-МБ» и даже нашли покупателя на эту технику — Азербайджан. Однако сегодня белорусская компания ОКБ ТСП демонстрирует систему, которая, согласно официальной информации, полностью разработана и производится в Белоруссии (включая зенитную ракету 9М318). Более того, заявляются действительно отличные тактико-технические характеристики (ТТХ): дальность обнаружения целей до 130 км, дальность поражения целей до 70 км, шесть одновременно обстреливаемых целей. Белорусская зенитная ракета 9М318 очень похожа на российскую 9М317, однако обладает более продвинутой активной радиолокационной головкой самонаведения (у российского аналога она полуактивная). Фактически заявленные ТТХ во многом соответствуют таковым у российского «Бук-М2» и даже в чём-то приближаются к самому современному «Бук-М3». Насколько в реальности реализованы такие характеристики, сказать пока сложно, также имеются вопросы к способности промышленности серийно и качественно выпускать «Бук-МБ3К». Всё это со временем станет ясно, так как при конкурентной стоимости и качестве продукции в будущем с высокой вероятностью появятся экспортные сделки.

Системы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами

Помимо полноценного ЗРК, были представлены системы для борьбы с беспилотниками. Это направление сейчас является одним из приоритетных для многих стран. Продемонстрированная система противовоздушной обороны (ПВО) «Трио», разработанная ООО «БСВТ — Новые технологии», является одой из попыток решить эту задачу. В комплекс входят подвижный пункт управления со средствами разведки (ППРУ), модернизированный ЗРК малой дальности «Стрела-10», модернизированная зенитная самоходная установка ЗСУ-23−4 «Шилка» калибра 23-мм, роботизированный пулеметный модуль «Берсерк» на базе скорострельных четырёхствольных авиационных пулеметов ГШГ-7,62. Электроника устаревших «Шилки» и «Стрелы-10» обновлена (последняя к тому же получила возможность применять модернизированные авиационные ракеты Р-60БМ), а использование ППРУ позволяет координировать действия различных по назначению средств поражения с целью достигнуть максимальной эффективности. Идея создания подобных комплексных систем не нова, однако применение недорогих и широко распространённых советских систем ПВО может сделать её привлекательным продуктом для многих стран с ограниченным бюджетом. Ну и не надо забывать, что реальная ценность «Трио» может быть проверена только в рамках боевого применения в каком-либо конфликте против продвинутых моделей военных беспилотников различного класса.

Для борьбы с коммерческими дронами была продемонстрирована система «Гроза-Р2», выполненная в виде винтовки. Она осуществляет направленное подавление радиоканала управления беспилотником, а также сигнала спутниковой навигации, что приводит к дезориентации и падению летательного аппарата. Такие системы получили широкое распространение в мире и не способны эффективно бороться с военными БПЛА, однако подходят для защиты государственных и частных объектов в мирное время.

Радиолокационные станции

Компанией «КБ Радар» были продемонстрированы трехкоординатная мобильная цифровая двухдиапазонная радиолокационная станция (РЛС) обнаружения воздушных целей «Восток-3D», способная засекать цели противника (в том числе малозаметные) на дальности до 360 км, а также РЛС обнаружения маловысотных целей «Роса-РБ-М». Последняя предназначена для выявления низколетящих крылатых ракет, вертолётов и т.п., при этом обладая высокой мобильностью. Надо сказать, что создание сплошного радиолокационного поля над территорией государства является одним из основных компонентов высокоэффективной ПВО, поэтому наличие продвинутых средств в этой области в сочетании с эффективной системой управления войсками очень важно — без них даже большое количество огневых средств могут оказаться бесполезными.

Выводы

Белоруссия и раньше имела достаточно серьёзный задел в деле производства и модернизации систем ПВО. Хорошими примерами являются ЗРК малого радиуса действия «Оса-1Т» и Т38 «Стилет». Первая является пакетом модернизации советской «Осы», вторая — новым комплексом того же класса, в разработке которого также участвовало КБ «Луч» (Украина). Оба комплекса в прошлом были приобретены Азербайджаном, как и пакет модернизации ещё более устаревшего советского ЗРК С-125 под названием С-125−2ТМ «Печора-2ТМ». Были и другие заказчики — Эритрея, Казахстан и ещё одна оставшаяся неизвестной страна. Несмотря на наличие других предложений по модернизации советских ЗРК, часть стран выбрала Белоруссию — во многом благодаря доступной стоимости, а в некоторых случаях возможно и по политическим мотивам (Азербайджан).

При этом надо сказать, что рынок модернизации советских средств ПВО ограничен и с каждым годом будет уменьшаться — эти системы имеют определённый ресурс и бесконечно ремонтироваться не могут, да и модификации в любом случае неспособны вывести их на один уровень с современными аналогами. В этом смысле белорусским оружейникам будет становиться всё сложнее — необходимо выходить на рынок с новыми разработками. Насколько удачным окажется «Бук-МБ3К», покажет только время, опыт того же «Стилета» был неплохим, хоть в последние годы новостей о новых контрактах на эту систему не было.

Что касается задачи самообеспечения системами ПВО, то здесь у Минска, конечно, проблемы. Полной линейки зенитных средств страна не производит — обойтись одними только комплексами средней и малой дальности для создания полноценной эшелонированной системы противовоздушной обороны не удастся. Производство систем аналогичных по возможностям С-300 поздних модификаций, а тем более С-400 в обозримом будущем не видится возможным, да и те самые системы малой дальности Т-38 «Стилет» заметно уступают российским «Торам», которые Белоруссия закупает и даже производит шасси для их колёсной модификации.