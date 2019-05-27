Актёр студии «Квартал 95» намерен баллотироваться в Верховную раду

Кривой Рог, Украина, , 15:50 — REGNUM Актёр студии «Квартал 95» Юрий Корявченков («Юзик») намерен баллотироваться в Верховную раду по одному из мажоритарных округов Кривого Рога, заявил глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщило 27 мая издание «Левый берег».

«Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге», — рассказал он.

Корниенко отметил, что «Юзик» — единственный актёр студии «Квартал-95», помимо президента Украины Владимира Зеленского, который изъявил желание стать политиком.

Во время президентских выборов Корявченков возглавлял штаб Зеленского в Кривом Роге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Корниенко заявил, что партия «Слуга народа» проведёт перед выборами съезд, определится со списком депутатов и представит его обществу.

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