Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга в России

Москва, , 15:33 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга. Об этом премьер-министр заявил на сегодняшнем совещании с вице-премьерами, сообщается на сайте правительства РФ 27 мая.

Читайте также: Президент РФ подписал закон об отмене национального роуминга

«Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта — акта правительства», — отметил Медведев.

Премьер-министр напомнил, что в соответствии с принятым законодательством внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня.

«Сотовые операторы фактически уже перешли на новые стандарты работы. Законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории Российской Федерации, включая Крым», — добавил Медведев.

Председатель правительства указал на то, что правила оказания услуг телефонной связи — «это документ, который при заключении контракта с сотовым оператором предоставляется в первую очередь, и теперь в него будут включены эти изменения».

Также по теме: Роуминг в Крыму отменят с 1 июня 2019 года

Напомним, проект соответствующего постановления был разработан Минкомсвязью России в целях приведения Правил оказания услуг телефонной связи в соответствие с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года «О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона «О связи», который вступает в силу 1 июня 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года российский президент Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в РФ. В соответствии с этим документом, который ранее был принят Госдумой РФ и одобрен Советом Федерации, с 1 июня 2019 года оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту. При этом не имеет значения, находится ли абонент в своём регионе или за его пределами.

Читайте ранее в этом сюжете: Плату за входящие звонки отменят, но Крым останется исключением