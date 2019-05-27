Итоги праймериз «Единой России» в Хакасии: «Две неожиданности»

Абакан, , 15:23 — REGNUM В Хакасии, как и в других регионах России, 26 мая состоялось предварительное голосование «Единой России». Определены кандидаты, которые будут представлять партию на выборах в 2019 году.

Как сообщили ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе регионального отделения «ЕР», в Хакасии явка избирателей составила в среднем 3%.

По итогам отбора кандидатов на дополнительные выборы депутатов Верховного совета (парламента) Хакасии победили следующие кандидаты: Андрей Аплошкин (по одномандатному избирательному округу №4, город Абакан); Матвей Дреев (по одномандатному избирательному округу №9, город Абаза); Валерий Левицкий (по одномандатному избирательному округу №11, город Саяногорск); Евгений Челтыгмашев (по одномандатному избирательному округу №19, Аскизский район).

Победителем предварительного голосования на пост главы города Сорска стал Владимир Найденов; на пост главы Орджоникидзевского района — Андрей Попков; на пост главы Аскизского района — Абрек Челтыгмашев.

По словам секретаря хакасского регионального отделения «Единой России» Сергея Можарова, процедура предварительного голосования в регионе прошла в штатном режиме:

«Нарушений процедуры и жалоб избирателей на территории республики не зафиксировано».

Как подчеркнул хакасский политолог Дмитрий Буреев, в ходе праймериз «ЕР» были неожиданности, правда, всего две.

«Первая из них — отсутствие информации о праймериз в Боградском районе. Напомним, что именно этот район, который с февраля 2014 года возглавляет Сергей Чернышев, на протяжении всех пяти лет остается самым проблемным как для региональных властей, так и для самой партии. Сейчас, судя по всему, «ЕР» в Хакасии не готова рисковать своими ресурсами и оставшейся репутацией среди избирателей Боградского района. И там или не проводились праймериз вообще, либо партия поддержит самовыдвиженца».

В остальных трёх муниципалитетах предварительное голосование прошло «без сенсаций», подчёркивает политолог:

«Как и предполагалась, действующие главы Сорска, Аскизского и Орджоникидзевского районов Владимир Найденов, Абрек Челтыгмашев и Алексей Попков прошли праймериз и будут выдвинуты на новый срок полномочий».

Что касается итогов праймериз по одномандатным округам на довыборах в Верховный совет, здесь, по словам Дмитрия Буреева, проявился второй сюрприз:

«Вопреки прогнозам, в Саяногорске на округе, где победил в прошлом году Михаил Валов, но отказался в пользу должности главы города, вместо Александра Векшина от «ЕР» выступит ещё один ветеран хакасского парламента — Валерий Левицкий, землевладелец и хозяин крупнейшего молочного производства на юге Сибири. Между прочим, прямой конкурент по бизнесу нынешнему первому заму главы Хакасии Андрею Асочакову. В 2018 году Валерий Левицкий впервые за много лет не смог пройти в республиканский парламент, и намерен сейчас получить мандат».

Политолог предполагает, что такой вариант стал итогом некоего «негласного соглашения».

Что касается Матвея Дреева в Абазе, Дмитрий Буреев, ссылаясь на ряд источников в городе, предполагает, что его кандидатура среди горожан и местного начальства «поддерживается, победа будет достаточно простой».

"Выдвижение Евгения Челтыгмашева в Аскизком районе на бывшем округе Андрея Асочакова, сменившего депутатский мандат на место перзама главы республики, то есть продукт согласия многих политических сил и игроков. Результаты здесь предсказуемы, а сами выборы — без особой интриги».

Политолог считает, что вызывает интерес результат на округе № 4 в Абакане, который выиграл в своё время Валентин Коновалов (по итогам второго тура губернаторских выборов в ноябре 2018 года стал главой Хакасии — прим. ИА REGNUM ). Повторное выдвижение здесь Андрея Аплошкина можно считать реваншем за поражение в 2018 году.

Кроме того, Аплошкин — представитель одного из монополистов по производству тепло и электорэнергии в регионе. И «в свете нынешнего конфликта правительства Хакасии и Валентина Коновалова с ресурсниками», участие Аплошкина — это «серьёзный вызов нынешней управленческой команде».

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Резюмируя, политолог отметил, что «ЕР» объявила состав своих участников осенних выборов первой:

«Это делает ей (партии — прим. ИА REGNUM ) определённую честь и фору перед другими партиями. Теперь и ЛДПР, и КПРФ, и «СР», и «Коммунисты России» будут вынуждены принять во внимание это обстоятельство и искать кандидатов, способных конкурировать с единороссами».

Напомним, предварительная явка на предварительное голосование «Единой России» в целом по стране составляет 9,35%.

Председатель партии «Единая Россия», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что около 40% участников предварительного голосования — это молодёжь до 35 лет.