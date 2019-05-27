Сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд прибыл в Одессу

Одесса, Украина, , 15:27 — REGNUM В Одессу приехал американский сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд, сообщило 27 мая «Радио Свобода».

Гость намерен встретиться с командующим Военно-морских сил ВСУ Игорем Воронченко, генерал-лейтенантом погранслужбы Украины Сергеем Косиком и представителями нацполиции Украины.

«Мы продолжаем сотрудничество с Украиной в интересах свободы, свободной прессы, диалога по вопросам веры и экономического сотрудничества», — заявил сенатор во время брифинга.

Одной из целей визита американского политика является обсуждение судьбы украинских моряков-нарушителей, задержанных российскими пограничниками в районе Керченского пролива.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года в Чёрном море были задержаны три корабля украинских ВМС, которые попытались пройти Керченский пролив без соблюдения необходимой процедуры.

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