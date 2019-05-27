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В США объявили тендер на закупку российских боеприпасов

Политика

В списке – патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова, а также снайперской винтовки Драгунова

Вашингтон, 27 мая 2019, 15:19 — REGNUM  Ответственное за закупки подразделение министерства обороны Соединенных Штатов разместило заявку на приобретение боеприпасов для оружия, которое не использует Североатлантический альянс. Об этом сообщает издание Defence Blog.

Так, в списке — патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, а также пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.

Отмечается, что подразделение исследует рынок для определения «надежных поставщиков специальных боеприпасов и систем вооружений» для доставки и использования вне территории США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили, что Вашингтон после 2022 финансового года прекратит закупку российских ракетных двигателей РД-180, которые американцы закупают в России с 90-х годов.

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Военно-промышленный комплекс
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