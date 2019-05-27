Боливия стала председателем Андского сообщества наций

Лима, , 15:12 — REGNUM 26 мая Боливия взяла на себя председательство в Андском сообществе наций — одном из старейших интеграционных органов в Южной Америке, передает канал TeleSur.

В столице Перу Лиме состоялся 19-й Андский саммит, посвященный 50-летию создания этой организации. Президент Перу Мартин Вискарра передал полномочия председателя своему боливийскому коллеге Эво Моралесу.

«Интеграционные механизмы имеют основополагающее значение для продвижения нашего суверенитета и независимости (…) мы работаем над тем, чтобы объединить наши народы, чтобы продолжать строить сообщество в условиях вызовов, связанных с глобальным кризисом», — сказал Моралес.

Андское сообщество наций существует с 1969 года. В это регионально социально-экономическое содружество стран входят Боливия, Перу, Колумбия и Эквадор. Его штаб-квартира располагается в Лиме.