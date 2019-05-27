Понедельник, 27 Мая 2019 года
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Боливия стала председателем Андского сообщества наций

Политика

Временное председательство перешло ей от Перу

Лима, 27 мая 2019, 15:12 — REGNUM  26 мая Боливия взяла на себя председательство в Андском сообществе наций — одном из старейших интеграционных органов в Южной Америке, передает канал TeleSur.

В столице Перу Лиме состоялся 19-й Андский саммит, посвященный 50-летию создания этой организации. Президент Перу Мартин Вискарра передал полномочия председателя своему боливийскому коллеге Эво Моралесу.

«Интеграционные механизмы имеют основополагающее значение для продвижения нашего суверенитета и независимости (…) мы работаем над тем, чтобы объединить наши народы, чтобы продолжать строить сообщество в условиях вызовов, связанных с глобальным кризисом», — сказал Моралес.

Андское сообщество наций существует с 1969 года. В это регионально социально-экономическое содружество стран входят Боливия, Перу, Колумбия и Эквадор. Его штаб-квартира располагается в Лиме.

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Интеграционные процессы в странах Латинской Америки
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