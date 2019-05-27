Провалилась очередная контратака боевиков на сирийский город Кафр-Набудех

Дамаск, , 15:02 — REGNUM Как уже сообщалось, 26 мая днем Сирийская арабская армия вернула под свой полный контроль стратегический город Кафр-Набудех на северо-западе провинции Хама. Однако джихадисты не смогли с этим смириться и через несколько часов в этот же день предприняли контратаку на город. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

В атаке на позиции сирийских военных приняли участие джихадисты из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Исламисты пытались прорвать оборону сирийской армии на восточном фланге Кафр-Набудеха, оттеснив правительственные войска на запад от вершины Таль-Сахер. В результате ожесточенного боя в течение нескольких часов джихадисты отступили, понеся тяжелые потери. Полный контроль над городом остался в руках Сирийской арабской армии.

По мнению местных наблюдателей, сирийские военные вскоре возобновят наступление. Им необходимо обезопасить стратегический город от дальнейших контратак боевиков. Для этого нужно овладеть вершиной холма Таль-Сахер.

Кроме того, сирийская армия должна будет в конечном итоге захватить гору Шашабо, чтобы обеспечить безопасность другого стратегического города в северо-западной части провинции Хама Калаат Аль-Мадика.