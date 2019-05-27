Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 15:09 — REGNUM Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов считает, что для глав муниципалитетов неважен признак рождения, близкой принадлежности к какой-либо территории. Главное для городского руководителя, по его мнению, — это умение работать в команде. Об этом Дмитрий Артюхов сообщил на пресс-конференции, которая состоялась 27 мая в городе Ноябрьске.

Глава Ямала отметил, что муниципалитеты в автономном округе сравнительно молоды и строили их люди со всей страны. Поэтому среди старшего поколения руководителей сложно найти уроженцев ЯНАО.

«Кадровый вопрос самый сложный всегда. Очень много факторов здесь переплетается. Конечно, мы стараемся искать привязки к Ямалу. Но опять же примеры есть разные. Сергей Семёнович Собянин не родился в Москве, а в Ханты-Мансийском автономном округе, в небольшом совсем национальном поселке. Но общаясь с москвичами, они говорят, что управляет он столицей страны качественно, особенно в последние годы. Главное, как глава муниципалитета и его команда справляются со своими обязанностями. Один в поле не воин. И любой муниципалитет — это сложная система. Здесь нужна командная работа», — заявил Дмитрий Артюхов.