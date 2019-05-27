Польша не может определиться с жалобой о выдаче обломков Ту-154

Варшава, , 14:49 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши подготовило жалобу на Россию в Международный суд в Гааге о том, что российская сторона препятствует возвращению в Польшу обломков самолёта Ту-154, потерпевшего катастрофу в 2010 году под Смоленском. Но, как сообщает издание gazeta.pl, жалобе не дают хода из-за позиции председателя правящей партии «Право и Справедливость», брата погибшего президента Ярослава Качиньского.

Ещё в 2015 году тогдашний глава министерства иностранных дел Польши Витольд Вашиковский говорил, что жалоба готова, и в ближайшее время будет подана. Но она не подана до сих пор.

На депутатский запрос парламентария Кшиштофа Брейзы в апреле МИД ответил, что «возможное решение о подаче жалобы, а также правильный выбор срока, требуют балансировки аргументов за и против, а также зависят от многих факторов, которые являются предметом постоянного анализа и наблюдения МИД». То есть, по мнению издания, в МИД просто не знают, что делать, и ждут указаний.

14 мая в ответе на депутатский запрос о предоставлении проекта жалобы МИД ответил, что предварительный текст был готов ещё в феврале 2017 года, но «учитывая тот факт, что жалоба до сих пор не была подана в Международный суд, невозможно сказать, что её подготовка окончательно завершена. Одновременно подчеркиваю, что до момента официальной подачи жалобы, нельзя признать, что процесс её приготовления был завершен, а значит, по формальным причинам её предоставить на данном этапе не является возможным».