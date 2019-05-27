Понедельник, 27 Мая 2019 года
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В Израиле на свободу вышел бывший член Кнессета

Политика

Им двигала собственная совесть и жалость к палестинцам

Иерусалим, 27 мая 2019, 14:49 — REGNUM  Власти Израиля освободили из-под ареста бывшего члена Кнессета арабского происхождения Базеля Гхаттаса, сообщает 27 мая израильское издание Yedioth Ahronoth.

В апреле 2017 года политик был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в контрабанде сотовых телефонов для членов партии ХАМАС, отбывающих наказание в тюрьмах Израиля.

Гхаттас признал свою вину, подчеркнув, что его поступок был вызван состраданием по отношению к заключенным.

Напомним, в настоящее время в тюрьмах Израиля содержатся более 5 тыс. палестинцев.

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