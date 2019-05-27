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Рада не будет реагировать на «пасквили» Зеленского, заявил Парубий

Политика

Рада будет работать «независимо от изменения фамилии нового субъекта законодательной инициативы на Украине»

Рада не будет реагировать на «пасквили» Зеленского, заявил Парубий
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Киев, 27 мая 2019, 14:41 — REGNUM  Верховная рада не будет реагировать на призывы президента Украины Владимира Зеленского о необходимости срочно принять «реформаторские законы», заявил 27 мая спикер Рады Андрей Парубий.

«Верховная рада как не реагировала, так и не будет реагировать на эти пасквили», — заявил Парубий на брифинге.

По его словам, Рада будет работать «независимо от изменения фамилии нового субъекта законодательной инициативы на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский призвал депутатов голосовать за «реформаторские законопроекты, разработанные украинскими и западными специалистами». При этом глава государства добавил, что Верховная рада — не место для личного пиара, нельзя превращать парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский призвал не использовать трибуну Рады для самопиара

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Политическая жизнь Украины
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