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Глава дорожного хозяйства Челябинска отстранён от работы

Политика

Мэр собирается поговорить с врио губернатора

Челябинск, 27 мая 2019, 14:35 — REGNUM  Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин отстранён от работы. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Обязанности руководителя сейчас исполняет его заместитель Ирина Степанова. А мэр Владимир Елистратов тем временем намерен обсудить ситуацию с временным главой региона Алексеем Текслером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Текслер порекомендовал заместителю Елистратова Наталье Котовой поменять руководителя управления. Произошло это во время очередного объезда. Врио губернатора выразил недовольство качеством работы управления.

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Читайте ранее в этом сюжете: Текслер поручил уволить ответственного за дороги в Челябинске

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