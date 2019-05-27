Глава дорожного хозяйства Челябинска отстранён от работы

Челябинск, , 14:35 — REGNUM Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин отстранён от работы. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Обязанности руководителя сейчас исполняет его заместитель Ирина Степанова. А мэр Владимир Елистратов тем временем намерен обсудить ситуацию с временным главой региона Алексеем Текслером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Текслер порекомендовал заместителю Елистратова Наталье Котовой поменять руководителя управления. Произошло это во время очередного объезда. Врио губернатора выразил недовольство качеством работы управления.

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