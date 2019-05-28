Медведев нашел свой кнут. От его зрелища чиновникам станет стыдно?

Москва, , 05:12 — REGNUM Публичность станет тем рычагом, который сподвигнет руководителей федеральных ведомств и власти на местах выполнять поручения четко и в срок, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Соответствует ли его ожидание действительности, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрея Маленький.

В недавнем прошлом Медведев жаловался, что эффективности государственному управлению не дают достичь пережитки темного советского прошлого, — это было всего 2 года назад, а теперь, судя по всему, элементы ненавистного советизма будут включены в систему управления в виде публичности. Наверное, отстающим станет стыдно, когда они будут оправдываться перед глазами премьер-министра, передовиков, ударников и всего честного люда.

Только вот практика показывает, что, когда дело касается серьезных проблем, показуха со знаком «плюс» или «минус» просто расстраивает взаимодействие и мешает налаживанию здоровых взаимоотношений. Но лиха беда начало, и на сей раз отчитываться в неисполнении Медведев заставил тех, кто тянет волынку с исполнением поручений от 2016 года. Таковых пока набралось: Минпрос, Минтранс, и некая не вполне определившаяся структура, ответственная за невыполение строительства больниц и детских садов. За звание не быть последней развернулась борьба между Минздравом и Минэкономразвития. Так может ли в принципе быть толк от такого рода масштабных ай-ай-ай на всю страну?

Читайте подробности в статье Андрея Маленького «Последний аргумент правительства Дмитрия Медведева».