Зеленского обвиняют в «пророссийском реванше»

Киев, , 14:29 — REGNUM

Украинский депутат, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в «пророссийском реванше». Соответствующее заявление Ляшко сделал 27 мая на согласительном комитете Верховной рады Украины.

«Украинское общество глубоко обеспокоено угрозой пророссийского реванша и дилетантского экономико-правового хаоса. Инициатива референдума о дружбе с Россией, упёртое игнорирование президентом Зеленским украинского языка во время публичных выступлений, скандальные и некомпетентные кадровые назначения Зеленским людей Януковича, Азарова, Порошенко, все это — признаки реванша», — считает Ляшко.

Он потребовал, чтобы Зеленский отменил «скандальные кадровые назначения», в частности главы президентской администрации Андрея Богдана, назначенного якобы «вопреки закону о люстрации».

«А также назначения его бизнес-партнеров на ключевые государственные должности в Украине. В этом плане Зеленский ничем не отличается от своего предшественника Порошенко, который также все свое бизнес-окружение назначал на ключевые кадровые должности», — рассказал Ляшко.

Депутат призвал парламент принять законы об импичменте президента и Временных следственных комиссиях Верховной рады.

«Парламент должен сделать то, что боится и что обещал сам Зеленский — принять законы об импичменте и Временных следственных комиссиях Верховной рады. Нужно принять закон об открытых избирательных списках, отменить неприкосновенность президента, депутатов и судей, чтобы закон был один для всех. Также нужно внести изменения в Конституцию о сокращении численности депутатов Верховной рады до 250 человек», — подытожил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая глава администрации президента Богдан заявил, что президент Зеленский вынесет на всеукраинский референдум вопрос мирного договора с Россией.

«Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — рассказал Богдан.

Позже, 23 мая, Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы. Президент согласился, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.