В Смольном назначен новый глава комитета по госзаказу

Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга получил нового председателя — им стал Александр Жемякин, ранее занимавший должность заместителя председателя комитета финансов Санкт-Петербурга.

Соответствующее распоряжение издал 27 мая временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили в Смольном.

28 февраля предыдущий глава комитета Дмитрий Сачков был освобожден от должности председателя, он руководил комитетом с 2015 года. Причины отставки официально не назывались. Обязанности главы комитета вплоть до сегодняшнего дня исполняла Наталия Литвинова, занимавшая должность первого заместителя председателя этого комитета.

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга уполномочен на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд региона.