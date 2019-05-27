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В Смольном назначен новый глава комитета по госзаказу

Политика

Предыдущий был уволен еще в конце февраля

Санкт-Петербург, 27 мая 2019, 14:31 — REGNUM  Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга получил нового председателя — им стал Александр Жемякин, ранее занимавший должность заместителя председателя комитета финансов Санкт-Петербурга.

Соответствующее распоряжение издал 27 мая временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили в Смольном.

28 февраля предыдущий глава комитета Дмитрий Сачков был освобожден от должности председателя, он руководил комитетом с 2015 года. Причины отставки официально не назывались. Обязанности главы комитета вплоть до сегодняшнего дня исполняла Наталия Литвинова, занимавшая должность первого заместителя председателя этого комитета.

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга уполномочен на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд региона.

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Отставки и назначения
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