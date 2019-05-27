Титов доложил Путину о ситуации с защитой прав бизнесменов в РФ

Москва, , 14:23 — REGNUM В настоящее время, несмотря на отмеченные большинством предпринимателей в ходе соцопроса улучшения в сфере защиты прав предпринимателей в России, пока остаётся ещё достаточно много проблем. Об этом на сегодняшней встрече с президентом РФ в своём докладе о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности заявил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«И прежде всего они касаются уголовного преследования бизнеса. […] пока больше 80% заявляют, что не считают ведение бизнеса у нас в стране делом безопасным», — заявил омбудсмен, отметив, что это количество пока только увеличилось.

Титов указал на то, что самой большой проблемой является применение в отношении бизнесменов меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда, что является «очень сильным негативным влиянием на бизнес».

В этой связи предлагается применять к находящимся под следствием предпринимателям залог, как это делается во многих странах.

«Мы хотели бы Вашей поддержки в том, чтобы сегодня изменить законодательство и чтобы Верховный суд подумал, чтобы дать специальное разъяснение пленума о том, чтобы применять залог», — добавил уполномоченный.

https://regnum.ru/news/2594099.html

«Это было бы, по нашему мнению, очень серьёзное изменение, которое позволило бы предпринимателю не уходить от ответственности, с другой стороны, продолжать иметь возможность [вести бизнес]», — пояснил Титов.

На что глава государства отметил необходимость «внимательно проанализировать ситуацию»: «Здесь важна, конечно, сумма залога. Потому что, если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает».

С другой стороны, согласился президент РФ, это может быть «действенным инструментом».