Зеленский может снять экономическую блокаду с Донбасса — «Оппоблок»

Киев, , 14:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может отменить указ пятого президента Петра Порошенко, которым была начата экономическая блокада «отдельных регионов Донбасса» (ДНР и ЛНР). Об этом 27 мая на согласительном комитете Верховной рады Украины заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

«Мы все ждем от новоизбранного президента тех шагов, которые он обещал делать в первую очередь. Во-вторых, на которые он сегодня имеет все полномочия, для этого не нужен парламент. Первое — нужно прекратить гуманитарную, транспортную, экономическую и энергетическую блокаду Донбасса, как первый шаг к миру… Нужно снять блокаду, президент может это сделать. Это очень и очень важно», — считает Вилкул.

По его словам, Киев может начать выплату пенсий и социальных выплат в Донецке и Луганске через представительства Международный комитет «Красного Креста».

«Нам говорят, что там невозможно выплачивать пенсии и социальную помощь. Во-первых, можно выплачивать, отменив регистрацию. Тогда люди смогут легче получать пенсии на тех территориях, которые мы контролируем. При помощи «Красного Креста», как это делается во многих странах, можно платить и пенсии, и социальную помощь на тех территориях, которые мы временно не контролируем», — добавил Вилкул.

Он также призвал Зеленского скорее начать прямые переговоры с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.

«Не может быть реального мира без реальных переговоров. Мы настаиваем на том, чтобы президент вышел на прямые переговоры с Российской Федерацией, потому что это — единственный путь. Чем скорее он это сделает, тем быстрее перестанут страдать люди-украинцы. Мы же говорим, что у нас единая Украина», — подытожил Вилкул.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года президент Порошенко подписал указ о введении экономической блокады Донецка и Луганска. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении полной экономической блокады ДНР и ЛНР. В частности, документ обязал правительство принять меры по прекращению перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах указанных областей, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер и предоставляемых украинскими и международными гуманитарными организациями.

В указе сказано, что блокада должна действовать до выполнения пунктов Минских соглашений, касающихся прекращения огня и отвода войск от линии разграничения. Стоит отметить, что украинская сторона эти пункты выполнять не собирается, и как только войска ДНР и ЛНР отходят от линии фронта, освободившиеся позиции сразу же занимают ВСУ, тем самым используя Минские соглашения для дальнейшего захвата территорий ДНР и ЛНР.