Понедельник, 27 Мая 2019 года
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В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу

Политика

В Москве пока не знают, с кем контактировать по данному вопросу

Москва, 27 мая 2019, 14:06 — REGNUM  Москва сожалеет о выходе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу, заявил 27 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Можно выразить сожаление, потому что Медведчук все-таки неоднократно показывал и доказывал свою эффективность», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, пока неизвестно, с кем контактировать по данному вопросу после выхода Медведчука из переговорного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда Зеленского не видит Медведчука в роли представителя Киева на переговорах по Донбассу. По словам самого Медведчука, позиция Зеленского полностью противоречит существующему плану мирного урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе.

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Внешняя политика России
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