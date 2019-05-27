В партии Зеленского пообещали до выборов в Раду открыть списки кандидатов

Киев, , 14:11 — REGNUM Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» проведёт перед выборами в Верховную раду съезд, на котором откроет свои списки, заявил 27 мая руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко на пресс-конференции.

По его словам, съезд запланирован на 8 июня и пройдёт в два этапа.

«На этом съезде мы покажем всех кандидатов по 199 мажоритарным округам, список из 225 человек и, конечно, программу и те идеологические принципы, с которыми партия «Слуга народа» пойдёт побеждать на этих выборах», — рассказал Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков представил логотип политсилы. На нём изображён человек на велосипеде, который держит в руке булаву.

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