«Это не наше дело»: Песков о призывах объявить дефолт на Украине

Москва, 27 мая 2019, 13:47 — REGNUM Москва не считает необходимым комментировать призыв бизнесмена Игоря Коломойского к дефолту Украины, заявил 27 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не наше дело — комментировать заявления господина Коломойского», — заявил Песков.
По его словам, это внутренняя дискуссия, которую в Кремле не могут и не хотят комментировать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду.
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