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Гройсман о возможном дефолте: «Для украинцев кризисов уже достаточно»

Политика

В 90-е годы у Украины ещё было советское наследие

Киев, 27 мая 2019, 13:56 — REGNUM  Объявление Украиной дефолта вернёт страну во времена, последовавшие за распадом СССР. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 27 мая информационное агентство «Укринформ».

"Дефолт — это глобальный кризис. Знаете, это 90-е годы. И я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно. От любых дефолтов, которые имеет очень серьезные последствия, в первую очередь, пострадают простые украинские граждане», — отметил глава украинского правительства.

Он отметил, что в случае развития ситуация по такому сценарию, украинские миллионеры не пострадают, в отличие от простых граждан.

«Мы должны держать в мире хорошую репутацию, что мы ответственная страна, которая ценит и уважает свои обязательства. Это главное», — добавил Гройсман.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее руководитель президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украина вряд ли объявит дефолт, поскольку, по его мнению, этот путь малоэффективен.

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Политическая жизнь Украины
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