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Трамп: США не стремятся менять режим в Иране

Политика

Детали

Трамп: США не стремятся менять режим в Иране
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Токио, 27 мая 2019, 13:48 — REGNUM  Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране, заявил Дональд Трамп 27 мая, находясь с визитом в Японии, сообщает CBS.

По словам президента США, он может представить, что Вашингтон однажды заключит новую сделку с Тегераном для сдерживания его ядерной программы.

Напомним, отношения США с Ираном усложнились после прихода Трампа к власти. В начале мая 2018 года ситуация обострилась значительно: США вышли из соглашения по иранскому атому, которое было заключено в 2015 при активнейшем американском участии.

Также Трамп восстановил режим американских санкций против Ирана. В последние недели напряженность между двумя странами возросла.

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Противостояние Ирана и США
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