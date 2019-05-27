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В Малави отложили оглашение результатов выборов

Политика

На некоторых избирательных участках необходим повторный подсчет голосов в связи с сообщениями о фальсификациях

Лилонгве, 27 мая 2019, 13:46 — REGNUM  Верховный суд Малави призвал избирательную комиссию не оглашать результаты президентских выборов до тех пор, пока голоса трети избирательных округов не будут пересчитаны после жалоб на фальсификацию, передает VOA Africa.

В среду, 22 мая, кандидат от оппозиции Лазарь Чаквера сообщил о нарушениях на избирательных участках, выявленных наблюдателями.

Результаты выборов, прошедших 21 мая, должны быть оглашены к 29 мая, однако избирательная комиссия намерена взять в расчет расследование нарушений, что задержит оглашение результатов.

«Я хочу сообщить, что комиссия не может продолжать подсчет голосов из-за судебного постановления», — заявила председатель избирательной комиссии Джейн Ансах на пресс-конференции, прошедшей 26 мая.

«Комиссия будет ожидать окончания расследования, чтобы огласить окончательные результаты», — добавила Ансах.

Предварительный подсчет голосов с трех четвертей избирательных участков, обнародованный 23 мая, показал, что президент страны Питер Мутарика лидирует с 40,9% голосов. Второе место занимает кандидат от оппозиции Лазарь Чаквера с 35,4% голосов. В голосовании приняли участие 6,8 миллионов избирателей.

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