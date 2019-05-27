Власти Уганды осудили нелегальное пересечение границы военными из Руанды

Кампала, , 14:02 — REGNUM Власти Уганды в субботу, 25 мая, официально осудили пересечение своей границы солдатами армии Руанды. В результате погибло два человека, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Уганды.

По имеющейся информации, двое солдат армии Руанды пересекли границу с Угандой на территории юго-западного округа Рукига в пятницу, 24 мая. Сообщается, что они преследовали подозреваемого в совершении преступления. По предварительным данным, солдаты убили одного гражданина Уганды и одного гражданина Руанды.

«Уганда в самых серьезных выражениях выступает против нарушения своей территориальной целостности солдатами Руанды и преступником, а также против акта жестокости со стороны солдат на территории Уганды против безоружных жителей», — говорится в заявлении МИД Уганды.

«Министерство требует осуществления правосудия в отношении нарушителей», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отношения между странами продолжают быть напряжёнными с февраля 2019 года. Причиной стали экономические и политические разногласия. В конце февраля власти Руанды не пустили фуры из Уганды через границу.