Министр торговли Индонезии о соглашении со странами ЕАСТ: «Хорошие новости»

Джакарта, , 13:35 — REGNUM Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита приветствовал продвижение в процессе ратификации соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), сообщает Antaranews.

«Хорошие новости, которые указывают на серьезность завершения процесса ратификации соглашения об экономическом партнерстве, а также на то, что страны ЕАСТ (Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн) являются первыми европейскими странами, которые заключили соглашения о свободной торговле с Индонезией», — говорится в заявлении министерства торговли Индонезии.

Издание отмечает, что соглашение включает в себя различные положения, касающиеся инвестиций, защиты интеллектуальной собственности, устранения не тарифных барьеров, содействия торговле и устойчивому развитию, а также экономическому сотрудничеству.

Напомним, соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и странами ЕАСТ было подписано 16 декабря 2018 года в Джакарте.

Ранее Федеральный совет Швейцарии опубликовал официальные документы, связанные с соглашением о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и странами ЕАСТ, а также представил их на утверждение в парламент Швейцарии.

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