Песков уточнил, кто будет решать дальнейшую судьбу украинских моряков

Москва, , 13:26 — REGNUM Дальнейшую судьбу членов экипажей украинских военных судов, задержанных российскими пограничниками после инцидента в Керченском проливе, должны решить следствие и суд. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Порошенко прокомментировал решение трибунала ООН по Морскому праву

По словам официального представителя Кремля, после вынесенного Международным трибуналом ООН по морскому праву решения в отношении задержанных украинских моряков, позиция Москвы по этому вопросу останется неизменной.

«Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», — приводит газета «Ведомости» слова Пескова.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что в случае с Керченским проливом Конвенция по морскому праву 1982 года неприменима.

«Наш МИД уже детально это разъяснил. Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точки зрения в этой истории», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно проникли в территориальные воды России в Чёрном море. Суда не реагировали на законные требования российской погранслужбы и совершали опасные манёвры вблизи Керченского пролива. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны. СКР возбудило уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Киев назвал такие действия со стороны Москвы «провокацией» и потребовал незамедлительно освободить моряков и суда.

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Напомним, 25 мая Международный трибунал Организации Объединённых Наций, при рассмотрении иска Киева, встал на сторону Украины и потребовал от Москвы освободить украинские военные корабли и задержанных моряков. При этом трибунал не стал требовать прекращения уголовного дела. Он постановил, что до 25 июня Украина и РФ должны предоставить отчёты по инциденту. В Москве отметили, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска, российская сторона не принимала участия в слушаниях.