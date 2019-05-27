Турции принимает закон о новой системе призыва на воинскую службу

Анкара, , 13:31 — REGNUM Проект закона о вербовке на воинскую службу, содержащий изменения, касающиеся системы воинской службы и внесённый в Президиум Великого национального собрания Турции депутатами Партии справедливости и развития был одобрен Комиссией по национальной обороне парламента. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в соответствии с законопроектом, в систему воинской службы будут включены офицеры-резервисты и унтер-офицеры. Срок службы для них устанавливается, соответственно, в 12 и 6 месяцев. Женщины также смогут нести службу в Вооруженных силах Турции. Текст законопроекта гласит, что, в случае войны или угрозы ее начала, мобилизацию всех лиц, достигших возраста 20 лет и младше 41 года, регламентирует Президент Республики. также введено положение, согласно которому, если военнослужащий проходил срочную службу, и отказался от предложения продолжить служить уже по контракту, то более такой возможности ему предоставлено не будет. Изменения, в частности, коснулись порядка рассмотрения жалоб военнослужащих в связи с состоянием здоровья: внутри страны их будет рассматривать Министерство здравоохранения, а за ее пределами — Министерство иностранных дел.