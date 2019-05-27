В Кремле ответили на вопрос об отставке Суркова

Москва, , 13:22 — REGNUM Информация о том, что помощник президента России Владислав Сурков отправлен в отставку, не соответствует действительности, заявил 27 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока исходите из того, что никаких указов (об отставке Суркова) мы не выпускали», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее в ряде Telegram-каналов появились слухи об отставке Суркова. В Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что соответствующую информацию распространяют украинские спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, Сурков курирует процесс урегулирования конфликта между Народными Республиками Донбасса и Украиной.

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