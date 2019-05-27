Россия примет участие в форуме по кибербезопасности в Гватемале

Гватемала, , 13:33 — REGNUM Российская делегация примет участие в форуме по кибербезопасности, который состоится 28−29 мая в Гватемале. Об этом сообщило гватемальское издательство Diario de Centro América со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Гватемале Арсения Реброва.

«28 и 29 мая в Гватемале впервые пройдёт Центральноамериканский форум по вопросам киберпреступности и международной информационной безопасности», — сообщил он.

На конференции Российскую Федерацию будет представлять межведомственная российская делегация высокого уровня во главе с заместителем секретаря Совета безопасности Олегом Храмовым.