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Россия примет участие в форуме по кибербезопасности в Гватемале

Политика

Форум пройдёт 28–29 мая

Россия примет участие в форуме по кибербезопасности в Гватемале
Yuri Samoilov
Кибербезопасность

Гватемала, 27 мая 2019, 13:33 — REGNUM  Российская делегация примет участие в форуме по кибербезопасности, который состоится 28−29 мая в Гватемале. Об этом сообщило гватемальское издательство Diario de Centro América со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Гватемале Арсения Реброва.

«28 и 29 мая в Гватемале впервые пройдёт Центральноамериканский форум по вопросам киберпреступности и международной информационной безопасности», — сообщил он.

На конференции Российскую Федерацию будет представлять межведомственная российская делегация высокого уровня во главе с заместителем секретаря Совета безопасности Олегом Храмовым.

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Зарубежная хроника
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