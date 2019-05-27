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Пакистан планирует построить железную дорогу до России

Политика

Дорога должна соединить Россию, Узбекистан, Афганистан и Пакистан

Пакистан планирует построить железную дорогу до России
Рельсы

Исламабад, 27 мая 2019, 13:21 — REGNUM  Министр планирования, развития и реформ Пакистана Махдум Хусро Бахтияр провел встречу с послом Узбекистана Фуркатом Сидиковым, в ходе которой обсудил амбициозные инфраструктурные проекты.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Махдум Хусро Бахтияр обсудил с послом Узбекистана планы строительства 700-километровой железной дороги, которая должна, по плану Узбекистана, связать Россию, Узбекистан, Афганистан и Пакистан. По мнению посла, этот план послужит увеличению региональной торговли и принесет пользу всем участникам.

В свою очередь, Махдум Хусро Бахтияр сообщил послу, что его ведомство также рассматривает несколько инфраструктурных проектов, в том числе сооружение коридора Токхрам (на пакистанско-афганской границе) — Душанбе. Напомним, что Пакистан, Афганистан и Туркменистан работают над сооружением газопровода «Тапи», который после завершения должен соединить Туркменистан с крупными потребителями — Пакистаном и Индией.

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Зарубежная хроника
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