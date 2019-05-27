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Курдский священник заявил о поддержке Ирана против США

Политика

И любого другого противника

Осло, 27 мая 2019, 13:23 — REGNUM  Курдский священнослужитель Наджмуддин Фарадж Ахмад, проживающий в Норвегии, заявил, что поддержит Иран в случае его конфликта с Соединенными Штатами. Об этом 27 мая проповедник заявил в видеоролике, опубликованном на YouTube.

«Если начнется война между США и Ираном. Или Ираном и Россией, Ираном и Францией, Ираном и Китаем, Ираном и любым другим государством — мы выступим на стороне Ирана», — отметил Ахмад.

Тем не менее, курдский священнослужитель не верит в возможность военного конфликта между Тегераном и Вашингтоном, подчеркивая тот факт, что президент США Дональд Трамп не воин, а бизнесмен.

Напомним, Наджмуддин Фарадж Ахмад проживает в Норвегии с 1991 года, он известен своими радикальными взглядами. Власти Норвегии не могут депортировать проповедника в Ирак по той причине, что в стране ему грозит смертная казнь.

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Противостояние Ирана и США
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