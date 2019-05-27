Депутат Госдумы: Европу ждут изменения

Москва, , 13:19 — REGNUM Характерной чертой состоявшихся выборов в большинстве стран Европы является серьезная потеря консерваторами доверия европейцев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Европу ждут изменения, в числе которых пересмотр стратегии внутри европейских институтов, изменения внутриполитической расстановки сил в отдельных странах ЕС, попытки формирования самостоятельной политики Европы и уменьшения зависимости от США, а также переосмысление позиции ЕС в отношении сотрудничества с Россией», — отметил Железняк.

Выборы в Европарламент стали продолжением существенных изменений в политической картине Европы, где население стран-членов ЕС все больше убеждается в отсутствии эффективной стратегии руководства Евросоюза, указал парламентарий.

«Многие европейцы проголосовали за политические силы, которые выдвигают понятные и перспективные идеи, способные найти путь для вывода ЕС из кризиса, предлагают внятную внутреннюю и неконфронтационную внешнюю политику», — считает он.

Еврочиновникам в Брюсселе придется принять новые реалии и возросший уровень поддержки евроскептиков, чтобы учесть в своей политике ожидания европейцев, которых в Европарламенте будут представлять партии, готовые защищать свои национальные интересы, отметил парламентарий.

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