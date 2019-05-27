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Всемирный банк выделит Украине кредит на развитие сельского хозяйства

Политика

За пять лет прирост ВВП Украины может составить 4,4% дополнительно

Киев, 27 мая 2019, 13:20 — REGNUM  Всемирный банк одобрил выделение Украине кредита в размере $200 млн. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе банка.

«Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил решение о предоставлении займа в размере $200 млн на реализацию программы на основе результатов для ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство, — сказано в сообщении. — Программа призвана расширить возможности малых и средних предприятий в сельскохозяйственном секторе».

Программа предусматривает увеличение конкурентоспособности сельского хозяйства Украины, повышение эффективности использования земель, а также расширение доступа предприятий малого и среднего бизнеса на международные рынки.

«Повышение продуктивности сельского хозяйства на 30% могло бы в течение следующих пяти лет увеличить ВВП на дополнительные 4,4%», — считает директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный валютный фонд (МВФ) не спешит выдавать Украине очередной кредит. Украина намерена обратиться в МВФ за новой программой сотрудничества уже после завершения избирательного цикла в стране.

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Сельское хозяйство
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