Премьер Пакистана поздравил Нарендру Моди с победой по телефону

Исламабад, , 16:54 — REGNUM 26 мая состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Индии и Пакистана.

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang» со ссылкой на официального представителя МИД, премьер-министр Пакистана Имран Хан позвонил своему индийскому коллеге Нарендре Моди, чтобы поздравить его с успехом на всеобщих парламентских выборах, результаты которых были объявлены 23 мая. Глава правительства Пакистана выразил надежду, что победы Моди на выборах и его дальнейшая служба на посту премьер-министра принесет благо нардам Индии и Пакистана. Также Имран Хан выразил готовность сотрудничать с индийским правительством ради мира и стабильности в Южной Азии, экономического процветания региона.

Напомним, что еще в феврале между двумя странами разразился краткосрочный вооруженный конфликт в Кашмире, поводом к которому послужил теракт в индийской Пулваме. В ходе столкновений ВВС Пакистана сбили один индийский истребитель.