Генсек ООН поблагодарил Индию за вклад в работу миротворческих миссий

Нью-Дели, , 14:12 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поблагодарил Индию за вклад в работу миротворческих миссий ООН. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

В своей речи на особом приеме в честь Международного дня миротворцев в постоянном представительстве Индии при ООН Антониу Гутерреш выразил свое восхищение отвагой индийских мужчин и женщин, принимающих участие в миссиях Организации. Он также высоко оценил гендерное соотношение в рядах индийских миротворцев: индийский миротворческий контингент традиционно отличается высокой долей женщин. По словам генерального секретаря ООН, женщины составляют 32% миротворческих сил Индии в ООН, что является самым высоким показателем во всем мире. Отметим, что кроме Антониу Гутерреша прием в постпредстве Индии посетили Жан-Пьер Лакруа, заместитель генерального секретаря по миротворческим операциям, и Атул Кхаре, заместитель генерального секретаря по оперативной поддержке.

Напомним, что на конец апреля 2019 года численный состав индийских военнослужащих, принимающих участие в миротворческих миссиях ООН, составил около 6500. По данному показателю Индия занимает четвертое место в мире после Эфиопии, Бангладеш и Руанды.