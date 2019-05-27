Володин: Важна готовность депутатов Европарламента к диалогу с Россией

Москва, , 13:13 — REGNUM Важно, чтобы новый состав Европарламента оказался готов к новым подходам и равноправному диалогу с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Европейский Союз, несмотря на имеющиеся у нас разногласия, остается нашим соседом и крупнейшим торгово-экономическим партнером. Важно, чтобы депутаты, избранные в новый состав Европарламента, оказались готовы к новым подходам и равноправному диалогу с Россией», — заявил Володин.

Комментируя состоявшиеся 23−26 мая выборы в Европейский парламент, спикер Госдумы объяснил изменение расклада политических сил.

«Изменение расклада политических сил по итогам выборов вызвано накопившимися вопросами к политикам, нерешенными проблемами граждан, в первую очередь, в области экономики и миграционной политики, а также растущим запросом на усиление роли национальных государств в принятии решений в Европарламенте», — сказал Володин.

Европейские избиратели голосуют, прежде всего, за процветающую и самостоятельную Европу, они хотят больше учета интересов стран и сохранения основ суверенитета, рассуждает он.

«Такой Европу хочет видеть и Россия. Слепая поддержка курса, навязанного Евросоюзу из-за океана, антироссийские выпады и провокации должны уйти в прошлое», — заявил Володин.

Он уверен, что «европейцы предъявляют запрос на прагматичный суверенный курс, и политикам в ЕС важно услышать волю своих народов».

"Со своей стороны всегда подчеркиваем следование курсу невмешательства в дела суверенных государств, доверия и отсутствия двойных стандартов. Отношения должны строиться на основе диалога и учета интересов всех стран», — подчеркнул председатель Госдумы.

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