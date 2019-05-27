«Вызов прогремел из Екатеринбурга»: митрополит Кирилл о ситуации с храмом

Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM Перед Русской православной церковью сейчас вызов, который «прогремел из Екатеринбурга». Об этом заявил митрополит Кирилл в своём выступлении в день памяти святого Симеона Верхотурского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе епархии.

«Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — сказал архипастырь, отметив, что «убийство Царской семьи положило начало геноциду русского народа».

Кирилл выразил уверенность в том, что русский народ, который прошёл через многочисленные страдания и совершил великий подвиг, не поддастся на имеющиеся вызовы современности и останется как единый народ, основой которого является «святая православная вера и Русская православная церковь». Митрополит также добавил, что «исторические ошибки прошлого» не должны повторяться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2010 года епархия стремится восстановить собор Святой Екатерины. Это храм был взорван в 1930 году. Но всё упирается в место для строительства. Ранее он находился на площади Труда. Но сейчас там — сквер и фонтан, и в 2010 году часть жителей города высказалась против восстановления собора на прежнем месте.

Затем храм планировалось построить в акватории пруда, на насыпном острове. Но и там не удалось. В итоге мэрия предложила для этой задачи сквер у Драмтеатра. Но попытка начать там строительство натолкнулась на ожесточённое сопротивление части горожан, к которым примкнули провокаторы и политические манипуляторы.

Храм планируется построить к 2023 году. Но пока шансы на это призрачны. Сейчас мэрия собирает от горожан предложения по поводу вариантов размещения собора. Впереди — общегородской опрос. А инвесторы проекта — УГМК и РМК — тем временем сделали совместное заявление. Они ждут окончания обсуждения и после того, как новое место будет определено, примут решение о финансировании проекта.

Отметим, часть горожан настаивают именно на сквере как месте размещения собора. Впрочем, согласно последним опросам, таких людей меньшинство. В основном горожане выступают за храм, но не в сквере.