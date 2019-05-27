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Оппозиция индийского Тамилнада: Моди придется считаться с интересами юга

Политика

Лидер региональной партии индийского штата Тамилнад Дравида муннетра кажагам (ДМК) Мутхувел Карунанидхи Сталин заявил, что федеральному правительству теперь придется проводить «конструктивную политику, основанную на уважении интересов всех регионов и партий»

Нью-Дели, 27 мая 2019, 16:07 — REGNUM  Лидер региональной партии индийского штата Тамилнад Дравида муннетра кажагам (ДМК) Мутхувел Карунанидхи Сталин заявил, что федеральному правительству во главе с премьер-министром Нарендрой Моди придётся считаться с интересами юга страны. Об этом 26 мая сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Отвечая на вопросы журналистов, Мутхувел Карунанидхи Сталин подчеркнул: «Индия больше не ограничивается лишь хиндиязычными штатами севера». По словам лидера ДМК, федеральному правительству придётся проводить «конструктивную политику, основанную на уважении интересов всех регионов и партий». Высказывание Мутхувела Карунанидхи Сталина стало очевидным выпадом в сторону правящей Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с Нарендрой Моди. Напомним, что БДП, выступающая с националистических позиций, проводит политику популяризации языка хинди. Данный политический курс вызывает ожесточённое сопротивление в южных штатах Индии, где распространены местные языки: тамильский, каннада, малаялам и телугу.

Напомним, что в Индии завершились выборы в нижнюю палату парламента. По итогам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти. Тем не менее в южных штатах Индии БДП и её союзники по правящему Национальному демократическому альянсу (НДА) потерпели сокрушительное поражение. Так, победу в штате Тамилнад одержали оппозиционные Дравида муннетра кажагам и Индийский национальный конгресс (ИНК), в то время как БДП и её союзники победили лишь в одном избирательном округе из 38.

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Зарубежная хроника
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