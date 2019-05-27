Оппозиция индийского Тамилнада: Моди придется считаться с интересами юга

Нью-Дели, , 16:07 — REGNUM Лидер региональной партии индийского штата Тамилнад Дравида муннетра кажагам (ДМК) Мутхувел Карунанидхи Сталин заявил, что федеральному правительству во главе с премьер-министром Нарендрой Моди придётся считаться с интересами юга страны. Об этом 26 мая сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Отвечая на вопросы журналистов, Мутхувел Карунанидхи Сталин подчеркнул: «Индия больше не ограничивается лишь хиндиязычными штатами севера». По словам лидера ДМК, федеральному правительству придётся проводить «конструктивную политику, основанную на уважении интересов всех регионов и партий». Высказывание Мутхувела Карунанидхи Сталина стало очевидным выпадом в сторону правящей Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с Нарендрой Моди. Напомним, что БДП, выступающая с националистических позиций, проводит политику популяризации языка хинди. Данный политический курс вызывает ожесточённое сопротивление в южных штатах Индии, где распространены местные языки: тамильский, каннада, малаялам и телугу.

Напомним, что в Индии завершились выборы в нижнюю палату парламента. По итогам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти. Тем не менее в южных штатах Индии БДП и её союзники по правящему Национальному демократическому альянсу (НДА) потерпели сокрушительное поражение. Так, победу в штате Тамилнад одержали оппозиционные Дравида муннетра кажагам и Индийский национальный конгресс (ИНК), в то время как БДП и её союзники победили лишь в одном избирательном округе из 38.