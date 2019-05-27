Индийский штат Андхра-Прадеш требует от премьера особого статуса

Нью-Дели, , 13:52 — REGNUM Лидер партии Конгресс YSR и новый главный министр индийского штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди потребовал у премьер-министра Индии Нарендры Моди предоставить штату особый статус. Об этом 26 мая сообщило индийское новостное издание Адж так.

Джаган Мохан Редди, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что встреча с премьер-министром прошла в дружеской обстановке. Он также подчеркнул, что предоставление штату Андхра-Прадеш особого статуса является его основной политической целью. По словам Джагана Мохана Редди, Нарендре Моди «будет сложно обеспечить поддержку данной инициативы в парламенте». Тем не менее, новый главный министр заверил население штата, что он «не остановится, пока не достигнет своей цели».

Ранее Джаган Мохан Редди одержал победу на выборах в штате Андхра-Прадеш. Партии Конгресс YSR удалось не только получить 22 из 25 мест, отведенных Андхра-Прадеш в нижней палате парламента Индии, но и одержать победу на выборах в законодательное собрание штата. Бывший главный министр Андхра-Прадеш и лидер партии Телугу десам (ТДП) Чандрабабу Найду потерпел сокрушительное поражение на выборах. По мнению экспертов, основной причиной его проигрыша стало то, что ТДП не смогла добиться предоставления Андхра-Прадеш особого статуса.

Напомним, что правительство под руководством Бхаратия джаната парти обещало предоставить штату Андхра-Прадеш особый статус после того, как в 2014 году из его состава был выделен новый субъект федерации — Телангана. Особый статус позволяет штату получать дополнительное финансирование из федерального бюджета, а также пользоваться специальным налоговым режимом для привлечения инвестиций.