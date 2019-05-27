Эксперты: «Медведчук сделал очень много для выполнения Минских соглашений»

Киев, , 13:01 — REGNUM Политологи и эксперты продолжают комментировать заявление главы администрации президента Украины Андрея Богдана о том, что политик и общественный деятель Виктор Медведчук будет отстранен от переговоров по мирному урегулированию на Донбассе.

Соответствующая тема была одной из центральных в эфире программы «60 минут по горячим следам» на канале «Россия 1».

«Медведчук сделал очень много для выполнения Минских соглашений, и он единственный, кто что-то сделал. Потому что, единственное, что сделано в рамках Минских соглашений, — это тот самый обмен пленными всех на всех», — заявил ведущий Евгений Попов.

Также в студии отметили, что Медведчук — тот самый человек, который договорился об обмене пленными. Виктор Медведчук ранее заявлял, что очень надеется на Зеленского и готов с ним работать, однако, после того как его исключили из переговорной подгруппы, он, естественно, из нее ушел.

«Господин Медведчук отказался, и сказали представители команды Зеленского, что они не видят себя с ним и его в команде», — отметил политолог Вадим Трюхан.

При этом в студии подчеркнули, что Медведчук — единственный человек, который добился хоть чего-то за пять лет в вопросе мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

«Потом после этого возникает вопрос. Приходит Медведчук, смотрит на ситуацию, и говорит: «Знаете, вот если вы не собираетесь заниматься переговорными позициями, то оставаться здесь, как единственный человек, который хочет это делать, и тем более в связке с Зеленским, я не хочу», — добавил политолог Дмитрий Абзалов.

При этом политик Спиридон Килинкаров заявил, что был бы «двумя руками за», если бы функции, которые выполнял Медведчук, взял бы на себя лично Зеленский.

«И сказал: я беру на себя ответственность, и готов вести переговоры», — отметил он.

Эксперт и блоггер Всеволод Непогодин, в свою очередь, добавил, что всю деятельность новой администрации президента следует рассматривать сквозь призму предвыборной кампании.

«Их решение отцепить Медведчука абсолютно логичное. Мы видим это не потому, что он кум Путина, а потому, что человек предыдущего поколения. Этот человек был главой администрации еще у Кучмы. Медведчук не симпатичен ядерному электорату Зеленского», — заявил он.

Вместе с тем, эксперты сошлись во мнении, что на предстоящих парламентских выборах в Украине партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателем политсовета которой является Виктор Медведчук, имеет все шансы занять второе место.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчук заявил, что оне видит никакого смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти Украины — причем не только потому, что возглавляемая им партия находится в оппозиции к новому президенту с момента его избрания, а из-за расхождений в ряде принципиальных политических вопросов.

Досрочные парламентские выборы должны состояться на Украине 21 июля нынешнего года.