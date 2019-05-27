Президент Индии распустил парламент и вновь назначил Моди премьер-министром

Нью-Дели, , 13:22 — REGNUM Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ о прекращении работы нижней палаты парламента республики Лок Сабхи. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Срок полномочий Лок Сабхи 16-го созыва истек 24 мая, когда были подведены итоги всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП), получившая 303 из 543 мест в нижней палате парламента. На заседании парламентской фракции БДП премьер-министр Индии Нарендра Моди был единогласно избран лидером партии большинства. 25 мая председатель правительства Индии вручил президенту письма в поддержку своей кандидатуры от партий, входящих в состав правящей коалиции — Национального демократического альянса (НДА). Как стало известно позже, Рам Натх Ковинд одобрил повторное назначение Нарендры Моди на пост премьер-министра.

Напомним, что выборы в нижнюю палату парламента Индии проходили с 11 апреля по 19 мая и стали самыми большими и дорогими в мировой истории. Голосование было проведено в семь стадий, а общее число жителей Индии, отдавших свои голоса на выборах, превысило 900 миллионов человек.