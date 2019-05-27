Израиль снял ограничения на рыболовство в секторе Газа

Рамалла , , 13:52 — REGNUM Власти Израиля ослабили ограничения на рыболовство, которые ранее были введены в секторе Газа. Это было сделано для того, чтобы предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации на палестинских территориях. Подразделение министерства обороны Израиля, которое контролирует данную сферу, опубликовало заявление, в котором подчеркнуло, что зона рыболовного промысла расширяется с 10 до 15 морских миль, а ранние ограничения на ведение промысла аннулируются. Об этом сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

В заявлении также отмечается, что данная мера является частью гражданской политики Израиля по предотвращению ухудшения гуманитарных условий в секторе Газа. Таким образом, Израиль восстановил зону рыболовства до пределов, которые были установлены в апреле текущего года в преддверии проведения всеобщих выборов в стране.