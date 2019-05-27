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МИД Омана: мы стремимся предотвратить эскалацию конфликта США и Ирана

Политика

Султанат призывает к стабилизации ситуации в регионе

Маскат, 27 мая 2019, 13:59 — REGNUM  Министр иностранных дел Омана Юсуф бен Алави заявил, что его страна стремится ослабить напряженность в нынешнем кризисе между Соединенными Штатами и Ираном, добавив, что «эскалация конфликта может нанести ущерб всему миру». Он подчеркнул, что американская и иранская стороны «осознают серьезность сползания в войну». Об этом сообщает саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat.

Глава МИД Омана не выступил с отрицанием или подтверждением существования оманского посредничества между Тегераном и Вашингтоном, однако отметил, что его страна вместе с другими сторонами предпринимает все усилия для ослабления напряженности между двумя государства. Алави подчеркнул важность налаживания интенсивных контактов в области предотвращения риска военных действий и призвал международное сообщество выступить с совместной инициативой по стабилизации ситуации в регионе.

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства Султаната провел встречу со своим иранским коллегой Мухаммедом Джавадом Зарифом, по окончании которой он заявил, что иранская сторона не желает идти на обострение конфликта.

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Зарубежная хроника
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