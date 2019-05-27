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Сальвини: основная цель властей Италии после выборов — снижение налогов

Политика

Лидер «Лиги» назвал условие сохранения правящей коалиции

Милан, Италия, 27 мая 2019, 13:07 — REGNUM  «Лига» после своего успеха на выборах в Европарламент не будет инициировать досрочные национальные выборы, но будет настаивать на выполнении своих пунктов коалиционного контракта действующего правительства, сообщил журналистам на пресс-конференции в Милане в понедельник, 27 мая, лидер партии, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Главным из этих пунктов коалиционной программы, выполнение которого соратники «Лиги» по коалиции накануне выборов откладывали и которое невозможно больше откладывать, является снижение налогов, в частности, снижение и унификация ставок НДФЛ для ряда категорий граждан, отметил Сальвини.

В числе других пунктов он назвал предоставление регионам страны автономии, «разморозку» крупных инфраструктурных проектов, борьбу с безработицей.

Как сообщалось ранее, «Лига» выиграла выборы в Европарламент в Италии, набрав около 34% голосов. Соратники партии по национальной коалиции из «Движения 5 звезд» набрали около 18%.

В сравнении с национальными выборами 2018 года партии фактически поменялись местами: тогда у «Движения» было 33%, у «Лиги» — 17%. Вследствие этого у «Движения» вдвое больше министерских постов и своих пунктов в общей программе. Сальвини подчеркивает, что намерен держать данное слово и не будет инициировать отставку правительства и новые выборы, после которых он мог бы занять пост премьер-министра. Однако фактически «Лига» с учетом результата выборов потребует заметного смещения акцентов коалиционной программы в свою сторону.

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Политическая жизнь Италии
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