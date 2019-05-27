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США оказывает давление на Марокко, чтобы поставить системы ПВО Patriot

Политика

Власти Марокко не желают допускать увеличения военной мощи Алжира

Рабат, 27 мая 2019, 13:28 — REGNUM  Администрация США оказывает давление на власти Марокко с целью заключения договора поставок американской системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot. Вашингтон стремится не позволить Рабату приобрести системы ПВО российского или китайского производства. Марокканское информационное издание MAP сообщает, что ВС Марокко пока не имеют на вооружении систем ПВО средней и большой дальности.

Власти Марокко рассматривают приобретение Алжиром российских и китайских ракетных систем нового поколение как угрозу безопасности страны. Ввиду усиления своего восточного соседа Рабату в срочном порядке пришлось вступить в переговоры по покупке данного вида вооружения для увеличения обороноспособности страны.

Американская система Patriot — это система противовоздушной обороны средней дальности, способная отразить любые воздушные угрозы, в числе которых баллистические ракеты, истребители и беспилотные летательные аппараты. Системы ПВО Patriot стоят на вооружении ряда государств Ближнего Востока, в их числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Кувейт и Катар.

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Зарубежная хроника
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