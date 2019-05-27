США оказывает давление на Марокко, чтобы поставить системы ПВО Patriot

Рабат, , 13:28 — REGNUM Администрация США оказывает давление на власти Марокко с целью заключения договора поставок американской системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot. Вашингтон стремится не позволить Рабату приобрести системы ПВО российского или китайского производства. Марокканское информационное издание MAP сообщает, что ВС Марокко пока не имеют на вооружении систем ПВО средней и большой дальности.

Власти Марокко рассматривают приобретение Алжиром российских и китайских ракетных систем нового поколение как угрозу безопасности страны. Ввиду усиления своего восточного соседа Рабату в срочном порядке пришлось вступить в переговоры по покупке данного вида вооружения для увеличения обороноспособности страны.

Американская система Patriot — это система противовоздушной обороны средней дальности, способная отразить любые воздушные угрозы, в числе которых баллистические ракеты, истребители и беспилотные летательные аппараты. Системы ПВО Patriot стоят на вооружении ряда государств Ближнего Востока, в их числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Кувейт и Катар.